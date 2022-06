BasicNet, Tamburi ha quota del 5,128%

Tamburi Investment Partners

BasicNet

(Teleborsa) -, investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha unain, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero. Lo si apprende dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene indicato che l'operazione è del 1 giugno scorso.La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa sottolinea che si tratta delladi BasicNet a seguito dell'annullamento di 6.993.602 azioni proprie in portafoglio.