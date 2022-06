Alla deriva la Borsa americana sui timori per la recessione

Credit Suisse

(Teleborsa) -, il giorno dopo la decisione della FED di, con l'inflazione persistentemente elevata che ha costretto la Federal Reserve a realizzare il suo più grande aumento in una singola riunione dal 1994. Anche se una recessione non è ancora lo scenario base della maggior parte degli analisti, stannoe questo sta emergendo chiaramente dal sentiment degli investitori."Laper inasprire la politica ed è probabile che gli aumenti aggressivi dei tassi persistano fino a quando l'inflazione non rallenterà in modo convincente - ha commentato Jeremy Schwartz, US Economist di- Prevediamo che l'inflazione alla fine rallenti, ma non prima che la FED spinga i tassi in territorio restrittivo. Una politica più restrittiva e mercati finanziari sotto pressione stanno".Intanto, secondo quanto riporta Reuters, alti funzionari statunitensi stanno discutendo una. L'ultima conversazione tra Biden e Xi è avvenuta il 18 marzo.Sul fronte macroeconomico, l' è scesa ai minimi da oltre un anno, evidenziando l'impatto dei problemi sulle catene di approvvigionamento e il calo delle vendite con l'aumento dei tassi ipotecari. Sono diminuite meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana., che affonda con una discesa del 2,18%; sulla stessa linea, l'crolla del 2,95%, scendendo fino a 3.678 punti. In forte calo il(-3,67%); sulla stessa tendenza, pesante l'(-2,78%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,46%),(-4,32%) e(-3,70%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,73%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,54%.Seduta negativa per, che scende del 4,83%.Sensibili perdite per, in calo del 4,47%.In apnea, che arretra del 4,27%.mette a segno un +0,76%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,70%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,78%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,28%.Scende, con un ribasso dell'8,17%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 232K unità)14:30: PhillyFed (atteso 5,5 punti; preced. 2,6 punti)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%).