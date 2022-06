Fedon, nominato nuovo CdA. Giorgio Striano (Luxottica) presidente

Giorgio Fedon & Figli

(Teleborsa) -degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria, ha. In particolare, i soci hanno nominato Giorgio Striano come presidente e Stefano Grassi, Federico Giacobbe, Alessandra Senici e Alessia Sponga come consiglieri.è Chief Operating Officer di Luxottica da ottobre 2016.La nomina dei componenti del CdA è avvenuta sulla base dellatitolare alla data del 20 maggio 2022 di 516.707 azioni ordinarie rappresentanti il 27,2% del capitale sociale.Sul titolo(controllata da), dopo l'acquisizione del controllo . Il periodo di adesione avrà inizio il 20 giugno 2022 e termine l'8 luglio 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe.