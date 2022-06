Gas Plus in rally dopo avvio produzione in giacimenti Romania

Gas Plus

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per, gruppo quotato su Euronext Milan e quarto produttore italiano di gas naturale. Ieri sera ha comunicato Gas Development (MGD) in, in cui Gas Plus è uno dei partner della joint-venture. Il titolo ha battuto l'ultimo prezzo alle 11:56 a quota 3,65 euro per azione, con un rialzo del 17%, ed è ora sospeso al rialzo in asta di volatilità."Sottolineiamo che la società dovrebbein Romania poiché la produzione Midia non è hedged", scrive Banca Akros.