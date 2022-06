Visco: spread sotto 150 punti base sarebbe giustificato da fondamentali

(Teleborsa) - "Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un progressivo materializzarsi del rischio di frammentazione dei mercati. Il marcato aumento degli spread sui titoli di Stato registrato in Italia e in Grecia ma anche, in misura più contenuta, negli altri paesi dell'area dell'euro è un segnale che desta preoccupazioni. Si tratta di". Lo ha affermato ilin un intervento al Forum di Analysis."Per l'Italia, in particolare, nostre analisi indicano che un livello del differenziale tra i rendimenti dei titoli decennali di Italia e Germaniae comunque certamente non lo sarebbero livelli superiori ai 200 punti - ha spiegato - Nelle ultime settimane il movimento al rialzo degli spread si è intensificato, accompagnandosi a un aumento progressivo della volatilità dei mercati".Visco ha affermato che è a fronte di, che va letta la decisione presa ieri dal Consiglio direttivo della BCE di attivare la flessibilità nell'ambito del Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) e di chiedere ai comitati tecnici di accelerare il lavoro per la creazione di un nuovo strumento per contrastare la frammentazione.Il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato due aspetti riguardo a questi strumenti. "Primo: hanno finalità puramente di politica monetaria, volte a facilitare il perseguimento dell'obiettivo di stabilità dei prezzi;- ha detto - Secondo: vi è piena complementarità tra graduale normalizzazione della politica monetaria e azione di contrasto alla frammentazione. La prima non può procedere in maniera ordinata senza la seconda; è precisamente per tutelare il giusto orientamento di politica monetaria che dobbiamo evitare malfunzionamenti o interruzioni nel suo meccanismo di trasmissione".Sottolineando che l'Italia deve mantenere e consolidare i punti di forza dell'economia e tenere sotto controllo i conti pubblici, ha spiegato che "lo: un disavanzo elevato e persistente non è sostenibile, si traduce inevitabilmente in un aumento del peso del debito. La via per ottenere progressi duraturi passa per lo sviluppo economico, per la valorizzazione del lavoro e dell’investimento".Per quanto riguarda la politica monetaria dell'eurozona, "un andamento che continuiamo a monitorare è quello delle attese sulla futura evoluzione dei tassi ufficiali", ha detto Visco. "Negli ultimi giorni la curva dei tassi reali a breve termine ha mostrato un forte spostamento verso l'alto, un segnale che indica unada parte della BCE - ha detto - Tale percezione non è, a mio avviso, appropriata, data l'attenzione che continueremo a porre sull'evoluzione del quadro congiunturale, attualmente ancora molto incerto".