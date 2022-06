Banche: Abi, riqualificazione immobiliare per la crescita dell’economia

(Teleborsa) - La riqualificazione degli edifici, pubblici e privati, come opportunità per incrementare la “ricchezza” immobiliare degli italiani e supportare la crescita economica dell’Italia. Per questa prospettiva si è tenuto, oggi a Roma, un incontro finalizzato ad impostare iniziative sinergiche tra il “”, promosso dall’e la “Tavola Rotonda Nazionale" del progetto “Greenroad - Growing Energy Efficiency Through National Roundtables Addresses”, finanziato dalla Commissione Europea.Tra i molteplici temi al centro dell’incontro si segnalano: gli approfondimenti per favorire investimenti di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli immobili, attraverso diversi strumenti quali il “” e i fondi di garanzia nazionali;l’ampliamento delle possibilità di accesso ai database nazionali sugli(APE) per poter acquisire informazioni, in maniera automatizzata, sul grado di performance energetica degli immobili per favorire l’erogazione dei cosiddetti “mutui green”; la condivisione dell’ultimo aggiornamento delle “” in cui si sono rafforzate ulteriormente trasparenza e correttezza delle procedure di stima anche al fine di tener conto della valorizzazione dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environmental, Social and Governance – ESG) nella valutazione immobiliare; ildel percorso legislativo relativo alla proposta di revisione europea della “Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia”, al fine di stimolare l’adozione di misure specifiche volte ad accelerare il ritmo delle ristrutturazioni, contribuendo a conseguire gli obiettivi fissati per l’efficienza energetica tenendo conto delle caratteristiche del patrimonio immobiliare nazionale.Attraverso la collaborazione con, inoltre, si lavorerà per individuare misure, buone pratiche e soluzioni di finanziamento più idonee ed efficaci per stimolare gli investimenti in efficienza energetica; in particolare il miglioramento delladei progetti di efficienza energetica, attraverso specifiche attività di formazione rivolte agli interlocutori coinvolti nel processo di rinnovamento del parco edilizio.Tra iall’, oltre ad Abi vi sono i rappresentanti dell’Ocse, della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri competenti, Banca d’Italia, Ania, Arera, le Associazioni dei consumatori e dei principali operatori immobiliari (Confedilizia, Ance, Fiaip, Confindustria-Assoimmobiliare e Cdp Immobiliare), Invitalia, la Federazione Ipotecaria Europea (Emf-Ecbc), Utilitalia e i partner di Greenroad (Enea, ABI Lab, Gse, Ambiente Italia, I-Comm, Sinloc).