Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già previste

(Teleborsa) - Il Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, stima "" dalle, che per il 90% è iscritto in bilancio a "costo ammortizzato" e che sarà significativamente ridotto nel corso dei prossimi tre anni. Lo ha affermato, vice direttore generale di Iccrea Banca, nella conferenza stampa sulla presentazione del Piano Industriale strategico del gruppo bancario, il quarto in Italia per attivi."Il portafoglio a fine 2021 ammontava a circa 69 miliardi di euro, mentre a fine piano dovrebbe- ha spiegato - La durata media è di poco superiore a 4 anni; quindi, i titoli andranno fisiologicamente a scadenza. Dal punto di vista dell'equilibrio finanziario riteniamo di poter gestire oculatamente il portafoglio".Romito ha puntualizzato che lee che saranno coordinate con le scadenze del TLTRO della Banca centrale europea (giugno 2023 e settembre 2024). "Negli scorsi anni abbiamo approfittato della politica monetaria lasca della BCE", ha aggiunto.Con riguardo al differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, ha commentato che "gli spread a questi livelli hanno un peso importante, ma".