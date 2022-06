Wall Street verso chiusura positiva, ma bilancio ottava è negativo

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street reduce da una seduta, la vigilia, di forti cali. Il bilancio settimanale, sarà tuttavia in rosso. A pesare sul sentiment degli investitori è soprattutto lacontro l'inflazione elevata che potrebbe portare gli Stati Uniti in, con conseguenze sui mercati globali.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,32%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.692 punti. Balza in alto il(+1,84%); come pure, positivo l'(+0,81%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,84%),(+1,76%) e(+1,74%). Nel listino, i settori(-6,04%) e(-1,01%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,11%),(+3,89%),(+3,71%) e(+2,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,20%),(+8,13%),(+7,28%) e(+6,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,82%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,66%.Scende, con un ribasso del 2,22%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 229K unità).