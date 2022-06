ABB rimanda quotazione divisione mobilità elettrica per volatilità mercati

ABB

(Teleborsa) -, multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione, ha deciso di. La quotazione dell'azienda "rimane una parte importante della strategia di ABB", ma le recenti condizioni di mercato hanno reso difficile procedere con la quotazione in borsa nel secondo trimestre del 2022, come pianificato in precedenza, spiega la società.Di conseguenza, ABB sta monitorando le condizioni di mercato e si impegna a procedere con la quotazione dell'attività sulla borsa di Zurigo "". Viene sottolineato che ABB E-mobility continuerà a portare avanti la sua crescita, sia in modo organico che attraverso fusioni e acquisizioni.