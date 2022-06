De Longhi in forte calo. Pesano downgrade e dimissioni AD

De' Longhi

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa. Sull'andamento del titolo pesano ildi, che è passata a unae un target price di 26 euro per azione (con contestuale uscita dal portafoglio small cap), e le dimissioni dell'amministratore delegato Massimo Garavaglia, arrivate venerdì sera a mercati chiusi.Gli analisti di Equita credono che locon limitata visibilità (e per questo hanno ridotto le stime sulla società) e fanno notare che De' Longhi ha una elevata esposizione all'Europa (ex Russia >60% delle vendite), dove pensano che "le incertezze siano maggiori soprattutto con riferimento al(circa 30% delle vendite) che è stato largamente positivamente influenzato dallo stay-at-home".Ad aggiungere incertezza sono arrivate le, che era entrato nel gruppo nel maggio 2020. Le dimissioni del manager, che resterà fino a fine agosto, sono arrivate per motivi personali. "È, questo straordinario gruppo che negli ultimi due anni ho avuto il privilegio di guidare", ha commentato Garavaglia nel comunicato che ha annunciato la sua uscita.registra una, attestandosi a 19,14 euro, e risultando il peggior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 18,65 e successiva a quota 18,17. Resistenza a 20,05.