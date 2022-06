Lavoro, Unicredit: al via l'ottava edizione dell'Impact Group Graduate Program

(Teleborsa) - È partito oggi e durerà trenta mesi l'dedicato ai migliori neolaureati sul mercato a livello internazionale, provenienti da qualsiasi indirizzo accademico e motivati a intraprendere un percorso nel Gruppo UniCredit. "I profili selezionati – fa sapere Unicredit in una nota – hanno superato un percorso di selezione sfidante e rigoroso, a dimostrazione dell'esigenza di ambedue le parti di trovare il connubio perfetto in termini di valori, visione e ambizione comune".Fin dal primo giorno, i nuovi impacter – spiega la banca – saranno seguiti e supportati con iniziative dedicate di formazione e di sviluppo, parteciperanno ai, un percorso di attività dedicate all'introduzione degli impacter, alla conoscenza di gruppo, alla condivisione dei valori, al team building, e all'incontro con i vari leader nel gruppo e faranno parte della Impact Graduate Community.impacter saranno coinvoltii, finalizzate all'acquisizione di diverse competenze inBusiness, Digital&Innovation, Governance&Strategy. Intraprenderanno poi unvale a dire che la prima posizione, nazionale o internazionale, di lungo periodo (18 mesi) sarà scelta da loro."L'obiettivo principale di UniCredit è offrire quotidianamente ai nostri clienti e alle nostre comunità prodotti e soluzioni che migliorino la loro vita, afferma Giuseppe Vastola ––. Vogliamo essere la Banca per il futuro dell'Europa e cerchiamo persone animate dalla stessa ambizione che vogliano accompagnarci in questo percorso. Offriamo per questo un'opportunità esclusiva ai migliori neolaureati a livello internazionale, un percorso stimolante e entusiasmante che farà loro acquisire competenze cross-funzionali e crei i presupposti perché possano diventare i leader della nostra Banca del futuro".