Mercati europei positivi in seduta priva di grandi spunti

(Teleborsa) -, complice la, festa che commemora la liberazione delle persone africane schiavizzate nel paese nordamericano. La seduta è anche priva di dati macroeconomici significativi, ad eccezione dei prezzi alla produzione in Germania, che si sono mantenuti su livelli record su base annuale, secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco. Sull'andamento di Piazza Affari pesano anche iIntanto, le prospettive per gli investitori non migliorano. "L'incertezza nel vedere fino a che punto le banche centrali saranno costrette e se vorranno effettivamente aumentare i tassi di riferimento per far fronte all'inflazione, pone- commenta, Head of Insurance Investment Solutions di Generali Asset & Wealth Management - Lo scenario di stagflazione è il peggiore per i ritorni prospettici. Da un lato, il comparto obbligazionario deve incorporare le prospettive di tassi più alti per combattere l'inflazione. Dall’altro, gli attivi rischiosi (ed in particolare il mondo azionario) devono fare i conti con un deterioramento delle stime di crescita, che inevitabilmente andrà a pesare sugli utili societari e i corsi azionari".Sul fronte delle nuove quotazioni,(società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia) ha annunciato la propria intenzione di quotarsi su Euronext Growth Milan (EGM), mentre(multinazionale specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde) ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni, per una capitalizzazione fino a 3,283 miliardi di euro.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,053. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.840,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 109,2 dollari per barile, con un calo dello 0,33%.Sulla parità lo, che rimane a quota +192 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,55%.avanza dello 0,41%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,73%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,22%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 23.902 punti.In frazionale calo il(-0,2%); poco sopra la parità il(+0,69%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,77%.Brilla, con un forte incremento (+2,61%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,21%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,07%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,91%.scende del 2,02%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.di Milano,(+3,77%),(+3,50%),(+2,84%) e(+2,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,83%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.Tra ledi maggior peso:08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,5%; preced. 2,8%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 33,5%; preced. 33,5%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)08:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 14%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,5%).