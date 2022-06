Pfizer acquista 8,1% di Valneva dopo partnership su vaccino Lyme

Pfizer

(Teleborsa) -, azienda farmaceutica statunitense,in, società biotecnologica francese,al prezzo di 9,49 euro per azione, attraverso un aumento di capitale riservato per supportare ulteriormente la partnership strategica tra le due società sul vaccino per malattia di Lyme.Le due realtà hannoe hanno aggiornato i termini del loro contratto di collaborazione e licenza per il candidato vaccino contro la malattia di Lyme. L'investimento azionario dovrebbe chiudersi il 22 giugno 2022. Valneva prevede didell'investimento azionario di Pfizer peral programma per la malattia di Lyme, si legge in una nota."L'investimento di Pfizer in Valneva evidenzia laed è un forte riconoscimento dell'esperienza di Valneva in materia di vaccini", ha commentato Thomas Lingelbach, CEO di Valneva.Spicca il volo, che si attesta a 9,28, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 9,57 e successiva a quota 10,17. Supporto a 8,959.