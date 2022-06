Wall Street chiusa per festività. Focus sulla Fed

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street oggi rimarrà chiusa per il, festa che commemora la liberazione delle persone africane schiavizzate nel paese nordamericano. Il focus degli investitori resta concentrato sulletra i timori di recessione e le prospettive di nuove strette. In settimana sono attesi due interventi del presidente della, Jerome Powell.L'attuale, facendo proprie le convinzioni del Presidente, ha affermato che una recessione non è "inevitabile" e che l'inflazione è in gran parte causata dalla guerra in Ucraina, che aumenta i prezzi globali di cibo ed energia, ed anche dai lockdown in Cina, che amplificano i ben noti problemi della catena di approvvigionamento. ", è cresciuta a un ritmo molto rapido poiché il mercato del lavoro si è ripreso e abbiamo raggiunto la piena occupazione", ha ricordato Yellen, aggiungendo "".La scorsa settimana la banca centrale americana ha sorpreso i mercati con un rialzo di 75 punti base, in linea con quanto trapelato pochi giorni prima, "costretta" da un’i. La Fed ha lasciato aperta la possibilità ad un altro rialzo di 75 punti, nel mese di luglio, sottolineando che aumenti di tale consistenza non sono da considerarsi la nuova normalità.Anche la(BNS) e la(BoE) si sono espresse in modo favorevole, ad un rialzo dei tassi, la scorsa settimana. Al momento, la(BoJ) rimane l’unica banca centrale "colomba": nell'ottava appena conclusa, infatti, la BoJ ha confermato la sua politica ultraespansiva.Sempre la scorsa settimana, la(BCE) ha convocato unaper discutere alcune misure di contenimento degli spread governativi. La BCE si è, quindi, preoccupata della “frammentazione”, ossia della possibilità che le condizioni finanziarie si inaspriscano più rapidamente in alcuni Paesi rispetto ad altri. La riunione di emergenza, tuttavia, non ha portato a nuove misure di politica monetaria. L'Eurotower ha accennato a un nuovo “” in fase di elaborazione, ma non ha fornito, al momento, dettagli.