Wall Street in rally dopo il fine settimana lungo

(Teleborsa) -, che mostra un guadagno del 2,01% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 3.769 punti. Ottima la prestazione del(+2,76%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+2,78%). Wall Street, dopo il weekend lungo, in quanto ieri è stata chiusa per festività.Il sentiment dei mercati è stato aiutato dai commenti del presidente Joe Biden, secondo cui unaprevede però ora una probabilità del 30% che l'economia statunitense entri in recessione nel corso del prossimo anno, rispetto alla precedente previsione del 15%. Gli investitori guardano già alla giornata di domani, quando avrà luogopresso la Commissione per le attività bancarie del Senato.Sul fronte degli annunci societari,ha comunicato l'intenzione diindipendenti e quotate,ha stretto accordi perla società di barrette energetiche Clif Bar & Company per 2,9 miliardi di dollari,hapernel tentativo di convincere gli azionisti ad accettare la sua offerta rispetto a quella della rivaleIn luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+5,39%),(+3,16%) e(+2,75%).Al top tra i(+5,00%),(+4,62%),(+4,18%) e(+3,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,72%),(+10,06%),(+9,87%) e(+7,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,96%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,94%.In perdita, che scende del 2,41%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 229K unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -273,3 Mld $; preced. -217,9 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti).