In rosso Wall Street, pesa alert recessione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni industriali

Wal-Mart

DOW

Chevron

Caterpillar

Nike

Kraft Heinz

Docusign

Meta Platforms

Zoom Video Communications

JD.com

AirBnb

Constellation Energy

Cisco Systems

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento negativo evidenziato dai future statunitensi, sui cui pesa il, con le preoccupazioni di un rallentamento economico negli Stati Uniti, il più grande consumatore di greggio al mondo. Incidono anche gli sforzi della Casa Bianca per far scendere i prezzi dei carburanti, a fronte degli utili record registrati dalle compagnie petrolifere, con l'amministrazione USA che sta studiando una sospensione temporanea della tassa federale sulla benzina. In tal senso, c'è attesa per il discorso, oggi, delPesano anche le previsioni rilasciate da, secondo cui la probabilità che l'economia mondiale entri in recessione si avvicina al 50%. C'è attesa anche per interventi del presidente della Federal Reserve,, al Congresso, previsti per oggi e domani, giovedì, 23 giugno. Si cercano indizi sulla future mosse della Fed per frenare l’inflazione.La scorsa settimana, laha sorpreso i mercati con un rialzo di 75 punti base, in linea con quanto trapelato pochi giorni prima, "costretta" da un’inflazione di maggio superiore alle attese. La Fed ha lasciato aperta la possibilità ad un altro rialzo di 75 punti, nel mese di luglio, sottolineando che aumenti di tale consistenza non sono da considerarsi la nuova normalità. L'attenzione dei mercati resta dunque alta per una stretta monetaria più aggressiva del previsto, che rischia di indebolire ancora di più l’economia mondiale, mentre già c'è chi vede all’orizzonte lo spettro della stagflazione.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una flessione dello 0,94%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.734 punti, ritracciando dello 0,83%. Poco sotto la parità il(-0,69%); sulla stessa linea, in discesa l'(-0,79%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,06%),(-1,88%) e(-1,10%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,71%.In apnea, che arretra del 3,81%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,16%),(+1,66%),(+1,59%) e(+1,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Scende, con un ribasso del 2,16%.Crolla, con una flessione del 2,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,05%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 229K unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -273,3 Mld $; preced. -217,9 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 56,4 punti; preced. 57 punti).