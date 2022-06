La-Z-Boy, record di vendite nell'ultimo trimestre

La-Z-Boy

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore dell'arredamento residenziale, ha registratoper il quarto trimestre dell'e per l'intero anno (terminato il 30 aprile 2022). Le vendite consolidate annuali sono aumentate del 36% a un record di 2,4 miliardi di dollari, in aumento del 33% rispetto all'anno prima su base adjusted. Il margine operativo consolidato adjusted è stato dell'8,1% contro il 9%. L'utile netto adjusted per azione è stato di 3,11 dollari contro i 2,62 dollari dell'anno prima. La società ha restituito 118 milioni di dollari agli azionisti attraverso"In quello che è stato uncaratterizzato da una forte domanda da parte dei consumatori di mobili per la casa, significative sfide della catena di approvvigionamento globale e ora incertezza macroeconomica e geopolitica, La-Z-Boy ha registrato vendite e ricavi operativi record guidati da potenti marchi di consumo, vasta distribuzione e il duro lavoro del nostro team", ha commentato la CEO Melinda Whittington.