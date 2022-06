Tonica Wall Street, attesa per stress test Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta al rialzo nel giorno in cui il, prima di parlare al Senato, ha sottolineato che. In un rapporto al Congresso, la Fed ha poi promesso un impegno "incondizionato" per ripristinare la stabilità dei prezzi, necessaria per sostenere un forte mercato del lavoro".Sale anche l'attesa per l'esito degli stress test della Fed sulle 34 principali banche USA che si conoscerà domani.Ilmostra un guadagno frazionale dello 0,35%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.783 punti. In frazionale progresso il(+0,68%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,54%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,84%),(+1,24%) e(+1,23%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,52%) e(-0,84%).del Dow Jones,(+2,25%),(+2,16%),(+1,94%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,07%.Scende, con un ribasso del 3,86%.Crolla, con una flessione del 3,72%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,41%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,19%),(+5,47%),(+5,42%) e(+4,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,63%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,53%.In perdita, che scende del 2,13%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 229K unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -273,3 Mld $; preced. -217,9 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 56,4 punti; preced. 57 punti).