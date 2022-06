Unidata, accordo con fondo d'investimento per creare green data center

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha siglato uncon il fondo di investimento alternativo infrastrutturale di tipo chiuso di diritto italiano, riservato a investitori professionali, denominato "", istituito e gestito da Azimut Libera Impresa SGR, per la realizzazione - attraverso la società di scopo UniCenter - di un, con bacino di clienti nazionali ed internazionali che utilizzi nella massima misura possibile fonti di energia rinnovabile.UniCenter, mentre Unidata continuerà a prestare servizi e/o svolgere attività nel settore data center in favore di clienti che richiedano di usufruire di servizi di data center con una potenza inferiore a 30kw. UniCenter sarà partecipata al 75% dal Fondo e al 25% da Unidata (che avrà la gestione operativa). L'atteso per la creazione del green data center sarà di 5,7 milioni di euro da parte di Unidata e 51,3 milioni di euro da parte del fondo, con l'opzione di raddoppiare il progetto."Siamo orgogliosi di questo accordo per la realizzazione di quello che sarà, un progetto ambizioso che rinnova il nostro impegno verso la sostenibilità, permettendo ai clienti nazionali ed internazionali che lo utilizzeranno per le loro esigenze di cloud e storage di ridurre al minimo l'impatto ambientale", ha commentato l'"Vorrei sottolineare come il nostro ruolo in questo progetto, possibile grazie alla collaborazione con il Fondo, è quello dialla base del data center, occupandoci in prima persona della parte di gestione operativa e dello sviluppo del piano industriale", ha aggiunto.