Wall Street cauta, resta preoccupazione per recessione

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

energia

materiali

finanziario

Merck

Procter & Gamble

Salesforce

Verizon Communication

Caterpillar

Boeing

Chevron

American Express

Datadog

Zscaler

Autodesk

Okta

AirBnb

Advanced Micro Devices

Booking Holdings

Marriott International

(Teleborsa) - Scambia in cauto rialzo la borsa di Wall Street mentre sullo sfondo restano le preoccupazioni per una possibile recessione negli Stati Uniti, con conseguenze sui mercati mondiali. Il, ha detto oggi alla Camera che "una recessione non sia inevitabile".Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,36%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.755 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,19%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,08%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,71%),(+1,43%) e(+1,43%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,27%),(-2,12%) e(-1,79%).Al top tra i(+2,73%),(+2,48%),(+2,19%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,60%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,65%.Scende, con un ribasso del 4,50%.Crolla, con una flessione del 3,36%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,60%),(+6,99%),(+6,34%) e(+5,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,85%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,66%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 231K unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -273,5 Mld $; preced. -224,8 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 57 punti).