Bankitalia, coefficiente della riserva di capitale anticiclica resta invariato

(Teleborsa) - Laha comunicato che considera il(countercyclical capital buffer, CCyB) in vigore per il corrente trimestre,. Nel primo trimestre del 2022 il rapporto tra credito e PIL è diminuito. Lo scostamento dal trend di lungo periodo del rapporto tra credito totale e PIL (credit-to-GDP gap) è risultato negativo per circa sette punti percentuali se calcolato in base alla metodologia sviluppata dalla Banca d'Italia.Indicazioni analoghe provengono dal rapporto tra credito bancario e PIL. Gli altri indicatori segnalano una. Prosegue la crescita dei finanziamenti bancari alle famiglie, riconducibile soprattutto all’andamento dei mutui, a cui si affianca un incremento del credito alle società non finanziarie più contenuto.L'isia per i finanziamenti alle imprese sia per quelli alle famiglie; il tasso di disoccupazione, in lieve calo per la diminuzione delle persone in cerca di lavoro a seguito dell'aumento degli occupati, si conferma al di sotto del livello precedente la pandemia; i prezzi delle abitazioni in termini reali sono rimasti sostanzialmente invariati.