In positivo Wall Street, verso settimana in rialzo

(Teleborsa) -, una rarità nei mesi turbolenti che hanno interessato i mercati in questa prima parte dell'anno. Gli investitori si trovano anche a valutare alcuni, come i nuovi dati sulle vendite di case e il sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan. Il presidente della FED di St. Louis,, ha detto che la Federal Reserve deve "agire in modo deciso e aggressivo per invertire la rotta e tenere sotto controllo l'inflazione".Il presidente della Federal Reserveha rafforzato ieri la sua determinazione a raffreddare l'inflazione nell'audizione alla Commissione bancaria del Congresso. Powell ha definitodella banca centrale a frenare l'aumento dell'inflazione come "", pur riconoscendo che gli alti tassi di interesse necessari per farlo potrebbero aumentare la disoccupazione e i rischi di una recessione.Sul fronte societario, il rivenditore di automobiliha battuto le stime con l'ultima trimestrale, pur operando in quello che ha definito unha emesso una guidance ottimista per l'anno fiscale 2023, mentre nell'ultimo trimestre iha registrato una perdita trimestrale, mentre i ricavi sono stati spinti dalla crescita della sicurezza informatica e dei"Lee sembra difficile prevedere un cambiamento a breve - ha affermato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Nel corso dell'anno abbiamo pensato che, con l'abbassamento dell’inflazione, i rendimenti dei titoli di Stato dovrebbero stabilizzarsi, determinando un'inversione di tendenza negli spread del credito di alta qualità e, di conseguenza, nei segmenti di mercato a più alto rendimento". "Tuttavia, mancano ancora alcuni mesi prima di avere questa evidenza e nel frattempo, dato che i timori per l'inflazione rimangono elevati, le Banche Centrali sono impazienti e i timori per la crescita aumentano, riteniamo che questi ostacoli possano continuare a", ha aggiunto.Wall Street continua la, con ilche avanza a 30.953 punti; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.837 punti. Su di giri il(+1,7%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+1,39%).(+1,77%),(+1,67%) e(+1,21%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,74%),(+2,88%),(+2,72%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.Calo deciso per, che segna un -1,06%.Al top tra i, si posizionano(+4,63%),(+4,06%),(+4,06%) e(+3,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,60%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -16,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 50,2 punti; preced. 58,4 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -3,9%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,1%).