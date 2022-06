In rosso Piazza Affari, giù Mediobanca e Generali dopo morte Del Vecchio

S&P-500

(Teleborsa) -, ma non per il. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'. Sul sentiment degli investitori continuano a pesare i timori di rallentamento/recessione, anche collegati all'ondata di rialzi dei tassi delle banche centrali, che cercano di fermare la galoppante inflazione. A Piazza Affari seduta negativa per, dopo la morte del loro azionista. A spaventare il mercato sono inelle due società, data l'incertezza sulle scelte degli eredi.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,47%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,51%.Invariato lo, che si posiziona a +197 punti base, con il rendimento delche si attesta al 3,51%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,52%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,69%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,43%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,86% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 23.987 punti. Sulla parità il(+0,09%); in frazionale calo il(-0,24%).Nella Borsa di Milano, ildegli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,36 miliardi di euro, in calo di 662,8 milioni di euro, rispetto ai 2,03 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,35 miliardi di azioni, rispetto ai 0,5 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+43,94%, anche se il titolo è poco commentabile in questi giorni dati l'avvio dell'aumento di capitale iperdiluitivo da 2 miliardi di euro),(+1,84%),(+1,03%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,73%.Scende, con un ribasso del 2,65%.Crolla, con una flessione del 2,61%.Tra i(+8,43%),(+5,59%),(+3,50%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,82%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,38%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,30%.Tra i dati09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 45%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -3,7%; preced. -4%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 84 punti; preced. 86 punti)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,4%).