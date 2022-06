Pfizer e Roivant Sciences creano JV Priovant Therapeutics

Roivant Sciences

Pfizer

(Teleborsa) -hanno presentato, joint venuture dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di. Priovant è stata fondata nel settembre 2021 attraverso una transazione tra Roivant e Pfizer, in cui Pfizer ha concesso in licenza i diritti di sviluppo globale di brepocitinib e i diritti commerciali in Stati Uniti e Giappone a Priovant. Pfizer detiene una partecipazione del 25% nella JV."Roivant ha una comprovata esperienza nello sviluppo di farmaci immunologici e infiammatori in fase avanzata, motivo per cui siamo fiduciosi che Priovant continuerà con successo allo sviluppo di trattamenti innovativi tanto necessari - ha affermato Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer, President, Worldwide Research, Development and Medical presso Pfizer - Questa collaborazione consentirà l'allocazione di risorse per far progredire lo sviluppo di brepocitinib, consentendo al contempo adi concentrarsi sulla".