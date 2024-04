Medica, arriva l'OPA finalizzata al delisting della statunitense Donaldson

Medica

(Teleborsa) - MavenDanc ha assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquistoper acquisire la totalità delle azioni ordinarie di, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan e procedere adelle azioni da Piazza Affari.L'offerente pagherà unper ciascuna azione portata in adesione. Il corrispettivo incorpora un premio: pari al 39,2% rispetto al prezzo ufficiale alla data del 18 aprile 2024 e pari al 46,9%, 63,9%, 58,5% e 50,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei dodici, sei, tre e un mese precedenti.Il capitale sociale dell'offerente è interamente detenuto da, società fondata nel 1936 e quotata presso il New York Stock Exchange. Holdco è la holding di, al servizio di un'ampia gamma di settori industriali e mercati avanzati che utilizzano soluzioni di filtrazione complesse attraverso tre segmenti principali: soluzioni mobile, soluzioni industriali e life sciences.HoldCo,(maggiore azionista di Medica con il 79,93%),(il socio di maggioranza Pelmo) e(il socio di minoranza Pelmo) sono persone che agiscono di concerto con l'offerente.Viene spiegato che, Holdco ha. Facendo leva sul posizionamento di Medica quale uno dei principali player mondiali nella produzione di membrane filtranti a fibra cava (TFF), Holdco e Medica hanno concluso a dicembre 2023 un accordo di sviluppo congiunto esclusivo per lo sviluppo di prodotti TFF da parte di Medica, specificamente per l'uso nelle applicazioni life sciences, in particolare nel bioprocessing e nella produzione di alimenti e farmaci, che saranno commercializzati da Holdco.Con tali premesse, facendo anche leva sull'esperienza di Holdco nel campo della filtrazione e sulla sua presenza commerciale e produttiva a livello globale, l'offerente intende sostenere la crescita di Medica fornendo supporto e risorse affinché sia in grado di proseguire la propria visione di crescita nel lungo periodo. Sotto il controllo dell'offerente e, indirettamente, dei rispettivi soci e come società non quotata, disporrà di una, nonché dallaal fine di accelerare la propria strategia di investimento e di creazione di valore.