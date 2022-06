USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller aprile +2,3% m/m +21,2% a/a

(Teleborsa) - Mostra i primi segnali di moderazione la crescita dei. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, l', che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 21,2% rispetto al +21,1% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +21,2%) e il +21% del consensus.Susi registra un aumento del 2,3%, rispetto al +3,1% del mese precedente. L'ha riportato una salita dell'1,8% contro il +2,4% del mese precedente e il +2% atteso."Aprile ha mostratodel tasso di crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti - ha commentato Craig Lazzara, Managing Director di S&P DJI - Continuiamo a osservare una forza molto ampia nel mercato immobiliare, poiché tutte e 20 le città hanno registrato aumenti dei prezzi a due cifre per i 12 mesi terminati ad aprile. L'aumento dei prezzi di aprile si è classificato nel quintile più alto dell'esperienza storica per ogni città e nel decile più alto per 19 di esse".