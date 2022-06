Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Wall Street che viaggia incerta mentre restano i timori sui mercati legati all'inflazione e al ritorno della recessione. Nel corso del panel di chiusura del forum di Sintra , la, ha detto che "difficilmente torneremo a un periodo di bassa inflazione", sottolineando che "si sono scatenate forze che cambieranno il paesaggio in cui operiamo".Sul fronte societario, vendite suldopo che nella notte i ministri europei dell'Ambiente riuniti a Lussemburgo hanno trovato l'accordo su alcune delicate proposte contenute nel cosiddetto Fit for 55, tra cui lo stop della vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%. L'è sostanzialmente stabile su 1.816,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 111,8 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +188 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,38%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,73%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,90%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,21%) e si attesta su 21.834 punti in chiusura, mentre, al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.166 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,56 miliardi di euro, in ribasso (-9,59%), rispetto ai precedenti 1,73 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,39 miliardi.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 6,98%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,89%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,70%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,25%.In perdita, che scende del 3,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,79 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,52%.del FTSE MidCap,(+3,45%),(+2,16%),(+1,11%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,61%.Sensibili perdite per, in calo del 4,28%.In apnea, che arretra del 3,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,21%.Tra i dati01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,7%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,6%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 5,4%).