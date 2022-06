Trasporti, Giovannini: "Soddisfazione per nuovi finanziamenti europei dei progetti italiani"

(Teleborsa) - Il, ha espresso soddisfazione per i fondi, pari a 220 milioni di euro, approvati dalla Commissione europea sulla base dei progetti presentati dall'Italia e per le nuove risorse destinate alla realizzazione di infrastrutture e del sistema ERTMS on board.Tra gli, – fa sapere il Mims in una nota – figurano anche le vie di accesso ferroviarie del tunnel del Brennero e della Torino-Lione. L'annuncio da parte dellaè avvenuto durante l'incontro dei ministri dei Trasporti europei in corso a Lione nell'ambito deiComplessivamenteselezionando 135 progetti sui 399 presentati dai diversi Paesi nell'ambito delTale strumento di finanziamento supporterà i progetti nei Paesi membri attraverso il"Abbiamo selezionato 135 progetti che riceveranno sovvenzioni per un totale di 5,4 miliardi di euro. La maggior parte del denaro, l'80%, andrà alle infrastrutture ferroviarie e per le vie navigabili interne" ha detto laannunciando, in occasione dell'evento Connecting Europe Days in corso a Lione, i risultati del primo bando nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027, programma pluriennale di finanziamento delle reti infrastrutturali transeuropee.