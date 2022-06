Wall Street contrastata. Inflazione PCE in aumento e PIL in discesa

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street dopo che il dato PCE sull'inflazione americana , quello più seguito dalla Fed, è aumentato nel primo trimestre del 2022, così come è aumentato il dato "core", quello depurato dai prezzi energetici e dei prodotti alimentari, mentre ilLe preoccupazioni per latengono dunque ancora banco, dopo il dato debole sullaai minimi da 16 anni. Intanto dagli investitori aspettano indicazioni sui rialzi dei tassi e sulle previsioni dei banchieri centrali su crescita e inflazione.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 30.937 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.807 punti. In rosso il(-0,79%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,29%.(+0,52%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,89%),(-0,76%) e(-0,67%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,35%),(+1,09%),(+0,70%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,27%),(+1,14%),(+1,10%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,22%.Scende, con un ribasso del 3,14%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,5%; preced. 6,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,96 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 229K unità).