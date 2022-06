Il Gruppo UNDO chiude project financing da 33 milioni euro con Unicredit e MPS

(Teleborsa) -, società delattivo nel settore delle energie rinnovabili,di euro erogato daL'operazione di re-financing denominata Project Ahsoka Tano è finalizzata alitaliano, composto da, e al contempo garantirà una nuovache porterà a nuoveprevisti dal piano industriale. con quote paritetiche, in qualità di Mandated Lead Arrangers, Lenders ed Hedging Bank. Nell'ambito del finanziamento MPSCS riveste inoltre il ruolo di Agent Bank, mentre UniCredit agirà anche nel ruolo di Account Bank.Tutti i 39 impianti fotovoltaici coinvolti risultano già operativi, connessi alla rete e con una significativa diversificazione geografica. Tali impianti sono gestiti da 19 SPV e hanno una capacità complessiva di 15,5 MW, utile a servire circa 7.275 famiglie, con un risparmio di CO2 di oltre 12.768 mila tonnellate all'anno."Mai come in questo periodo storico il settore delle energie pulite sta risultando sempre più un asset strategico anche a causa (e purtroppo) della guerra in corso tra Ucraina e Russia, aggravando le questioni legate all'approvvigionamento energetico", dichiarano, CEO e co-founder del Gruppo insieme a"UniCredit ha strutturato questa operazione con un operatore primario del settore, che da anni opera con lungimiranza nella costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", dichiara, Regional Manager Centro di UniCredit, aggiungendo "tale intervento vuole essere un'ulteriore prova concreta della nostra attenzione verso il tema della sostenibilità e le istanze delle imprese che investono in tale direzione".Il Gruppo UNDO è attivo sin dal 2008 nella costruzione, acquisizione e gestione degli impianti produttivi di energie rinnovabili in tutta Italia. oggi conta 80 impianti in tutto il Paese (centrali fotovoltaiche ed eoliche con una potenza di oltre 40 MWp). A partire dal 2019 UNDO fa anche parte del programma Elite di Borsa Italiana.