Feltrinelli, utile più che raddoppiato a 7,3 milioni di euro nel 2025. Ricavi +1,5%

(Teleborsa) - Feltrinelli, la prima catena di librerie in Italia, chiude l'esercizio 2025 con tutti gli indicatori in crescita e raggiunge risultati senza precedenti, in un anno di contrazione nel settore editoriale. I ricavi sono stati pari a 538,5 milioni di euro (+1,5% sul 2024, chiuso a 530,8 milioni), EBITDA recurring 30,5 milioni di euro (+8,5%), l'EBIT a 10,2 milioni di euro (+121,7%) e il risultato netto a 7,3 milioni di euro (+114,8% rispetto ai 3,4 milioni del 2024). La posizione finanziaria netta è positiva per 7 milioni di euro (+12 milioni di euro rispetto al dato passivo di -5 milioni di euro del 2024).



Il percorso, dopo il ritorno all'utile nell'esercizio precedente, conferma l'efficacia della strategia delineata nel piano industriale 2023-2027 e si riflette nelle performance delle diverse anime del Gruppo che crescono tutte in modo organico, a perimetro costante, si legge in una nota.



Come scenario generale, il Polo Canali si attesta a circa 440 milioni di euro di ricavi, confermandosi il bacino primario del Gruppo. Il Polo Contenuti mantiene un assetto stabile attorno ai 90 milioni di euro, mentre il Polo Education si posiziona sugli 8 milioni di euro, in un anno orientato prevalentemente all'ottimizzazione interna.



"I risultati raggiunti nel 2025 rappresentano un traguardo storico per il nostro Gruppo - ha commentato l'AD Alessandra Carra - In un anno segnato da una generale flessione del mercato, il modello Feltrinelli ha dimostrato un'eccezionale capacità non solo di resistere, ma di continuare a crescere, mostrando come la cultura possa essere ancora oggi un driver di sviluppo. Questa solidità è la conferma di una visione strategica chiara che ci guida in due direzioni: da una parte radicare il nostro posizionamento mettendoci in profondo ascolto dei lettori per intercettarne la domanda; dall'altra mantenere la spinta ad aprire nuove finestre di mercato, esplorando percorsi geografici e di sviluppo che garantiscano al Gruppo un'evoluzione costante e di lungo respiro".

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