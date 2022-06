Seduta volatile a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta altalenante per la Borsa di Wall Street, dopo i dati macro deludenti che hanno evidenziato un’inflazione peggiore delle stime ed un PIL in calo più del previsto. Il, ha detto che l'economia a stelle e strisce è ben posizionata per resistere ad un inasprimento della politica monetaria, ma che non è possibile garantire un "atterraggio morbido".Ilsale dello 0,27% a 31.029 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 3.819 punti. Sulla parità il(+0,18%); come pure, senza direzione l'(+0,16%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,87%) e(+0,49%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,43%),(-0,73%) e(-0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,98%),(+1,47%),(+1,43%) e(+1,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%.(+2,80%),(+2,58%),(+2,03%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,20%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,45%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 228K unità; preced. 229K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 58 punti; preced. 60,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52,4 punti; preced. 57 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 56,1 punti).