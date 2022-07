Superbonus 110%, si allarga la platea per la cessione del credito

(Teleborsa) - Il governo allarga le maglie delcon l'dei soggetti destinatari della. E' quanto prevedeal dl Aiuti presentato dal governo, relativo alla cessione del credito fiscale prevista dal Superbonus 110%, attualmente in discussione presso le commissioni Bilancio e Finanze della Camera, che ora potranno presentare i subemendamenti.Leo società appartenenti a gruppi bancari potranno adesso, che "abbiano stipulato uncon la stessa banca cedente". Si tratta di un notevole allargamento rispetto alla, che prevedeva la possibilità delle banche di cedere il creditoLa cessione del credito fiscale generato dall'intervento di efficientamento èdella normativa sul Superbonus 110%, che ha dato luogo a. Laha ora avviatosulla cessione dei crediti dei bonus edilizi "a seguito di numerose segnalazioni ed esposti ricevuti". Si è deciso pertanto diper verificare l’operatività del sistema bancario italiano".Frattanto,ha lanciato un, segnalando che i 5,2 miliardi di crediti "incagliati" nei cassetti fiscali delle imprese, avranno un costo in termini di posti di lavoro, con lapresso piccole e medie imprese. In questo modo si ridurrebbe del 40% l’aumento di occupazione creato nel settore delle costruzioni nell’ultimo anno.