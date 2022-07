Cina, forte aumento dell'attività dei servizi con l'allentamento delle restrizioni

(Teleborsa) - Migliora sensibilmente il settore dei servizi in, poiché la situazione interna del Covid-19 è in miglioramento e le misure di contenimento sono state allentate. Ilelaborato da Caixin/Markit èdai 41,4 precedenti. Il valore è sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e le previsioni degli analisti, che si aspettavano una lettura di 49,7 punti.La ripresa ha, con il tasso di espansione più rapido registrato da luglio 2021. Il ritorno a condizioni commerciali più normali e un numero più elevato di clienti hanno anche determinato un rinnovato aumento della nuova produzione complessiva a giugno."L'offerta e la domanda nel settore dei servizi sono aumentate. Con l'allentamento delle restrizioni Covid, le operazioni dei servizi sono tornate alla normalità - ha commentato Wang Zhe, Senior Economist at Caixin Insight Group - Sia il PMI dei servizi che l'indicatore dei nuovi affari sono tornati in territorio positivo a giugno, con l'offerta in miglioramento più della domanda. La misura per i nuovi ordini all'esportazione è rimasta in territorio di contrazione per il sesto mese consecutivo, ma è salita vicino a 50. Ciò mostra che l, sebbene gli effetti legati alla pandemia siano rimasti"."L'occupazione nei servizi si è contratta - ha aggiunto - La ripresa dell'offerta e della domanda non si è riversata sulla contrazione del mercato del lavoro, conmentre cercavano di contenere i costi. L'indicatore dell'occupazione è rimasto in territorio negativo per il sesto mese consecutivo. Gli arretrati di lavoro sono cresciuti".