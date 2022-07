Rivian in rally, aiutano dati vendite e produzione

Rivian Automotive

Rivian Automotive

Nasdaq 100

Rivian Automotive

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 10,72% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuiscono i dati relativi al secondo trimestre periodo in cui la rivale di Tesla ha consegnato 4.467 dei suoi truck e ne ha prodotti 4.401 nell'impianto di Normal, in Illinois.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 30,89 USD. Primo supporto individuato a 28,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 33,48.