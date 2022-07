OPA A.S. Roma, termine adesioni prorogato al 15 luglio

A.S. Roma

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni di, l'offerente ha comunicato di aver concordato con Borsa Italiana la, la cui conclusione era originariamente prevista per la giornata odierna (8 luglio 2022), per ulteriori cinque giorni di borsa aperta, ossia fino alNella giornata di ieri, la penultima, le erano complessivamente arrivate a quota 20.065.255, pari al 31,89% dell'offerta.Ciò è stato deciso per consentire agli azionisti destinatari dell'offerta di "effettuare scelte consapevoli in ordine all'adesione all'offerta stessa", considerato che l'offerente ha. Si tratta di un programma gratuito che consente agli azionisti aderenti all'OPA di beneficiare di specifiche categorie di benefit, con un significato sentimentale e emozionale unico.Gli azionisti che abbiano aderito anche con una sola azione all'offerta avranno il diritto, se lo vorranno, diinsieme a quello degli altri azionisti aderenti presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini della AS Roma situato a Trigoria. I membri dell'Assist Club Platinum, ossia coloro i quali abbiano apportato un numero di azioni superiore a 180.000, potrannodella prima squadra.