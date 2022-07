Wall Street in altalena. Rischio Fed più aggressiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta volatile per la borsa di Wall Street, partita in calo sulla scia del dato sul mercato del lavoro, successivamente passata in territorio positivo e poi ancora scivolata in negativo. Il robusto rapporto sull'occupazione di giugno fa aumentare tra gli investitori la convinzione che la Fed assuma un atteggiamento ancora più aggressivo per frenare l'inflazione, ipotesi che rafforza i timori di una recessione.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,21%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.890 punti. Leggermente negativo il(-0,45%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,27%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,82%),(-0,64%) e(-0,63%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,86%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,57%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,46%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,39%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,07%),(+1,77%),(+1,56%) e(+1,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,34%.Crolla, con una flessione del 2,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,26%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 268K unità; preced. 384K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,3%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 1%).