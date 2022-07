Milano scende, l'Europa fa peggio

JP Morgan

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana al ribasso per l'equity europeo che resta diviso tra ie le preoccupazioni su possibili, sulla ripresa dei contagi Covid. Intanto l'attenzione degli investitori resta concentrata sull'a giugno e sullain avvio in America, conche farà da apripista giovedì 14 luglio.Nel frattempo,dopo che, gasdotto che collega la città russa di Vyborg alla tedesca Greifswald garantendo 15% delle forniture del Vecchio continente, verrà chiuso per dieci giorni , per manutenzione.Sul fronte societario, focus suche ha firmato un accordo con Dufry per creare un gruppo globale nel settore dei servizi retail e di ristorazione per chi viaggia.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,44%, scendendo fino a 102,2 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +201 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,22%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,94%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,87%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,66%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 23.691 punti.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,55%.Composta, che cresce di un modesto +0,89%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,62%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,55%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.Scende, con un ribasso del 2,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.scende dell'1,88%.Tra i(+2,16%),(+1,67%),(+1,23%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,00%.Crolla, con una flessione del 3,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,16%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,01%.Tra i dati01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -5,5%; preced. 10,8%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,3%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)11:00: Indice ZEW (atteso -33,5 punti; preced. -28 punti).