Shedir Pharma, brevetto Naxx concesso negli USA

Shedir Pharma

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica, ha annunciato la(Composition for the prevention and/or treatment of respiratory tract disorders) commercializzato in Italia nei prodotti della Linea Shedirflu. Il brevetto statunitense Naxxe va ad aggiungersi al brevetto italiano già ottenuto e alla pubblicazione sullo stesso prodotto su una prestigiosa rivista internazionale, spiega una nota.Il brevetto Naxx "rappresenta", sottolinea la società, e va a collocarsi nel come coadiuvante per il trattamento delle patologie a carico delle vie respiratorie, in particolare nel trattamento della BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva), una patologia cronica con una incidenza nella popolazione adulta di quasi il 5%".