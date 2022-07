Exor perfeziona cessione PartnerRe per 9,3 miliardi dollari

Exor

(Teleborsa) -ha perfezionato la cessione della società di riassicurazione globale PartnerRe a Covea per un ammontare totale in contanti pari a 9,3 miliardi di dollari (circa 8,5 miliardi di euro).La cessione - spiega una nota - è avvenuta sulla base di un valore consolidato del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 di 7,3 miliardi dollari."L'acquisizione di PartneRe da parte di Covea ne rafforza lo sviluppo in quanto grande società nel suo settore: entrando a far parte di un'istituzione finanziaria di maggiore dimensione, beneficerà di un significativo incremento in termini di grandezza e di solidità patrimoniale, che rappresenta anche un vantaggio per i suoi clienti".Come precedentemente annunciato, Exor e Covea proseguiranno la loro collaborazione anche dopo il perfezionamento dell'operazione.