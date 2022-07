RCS, Cairo: nessuna proposta di transazione con Blackstone

RCS

(Teleborsa) - Il presidente del gruppo editoriale smentisce le ipotesi di una possibile proposta al fondo Blackstone per chiudere il contenzioso relativo alla cessione dell'immobile di via Solferino, sede storica del Corriere della sera a Milano, da RCS al fondo americano.non prevede accantonamenti per il contenzioso con Blackstone: "Non c'è alcun tipo di novità che ci fa cambiare idea".Lo ha spiegato, durante la presentazione dei palinsesti autunnali di La7 a Milano."Negli anni passati i nostri legali non hanno ritenuto fosse da apporre alcuno stanziamento e al momento non c'è alcun tipo di novità che ci fa cambiare idea", ha detto Cairo che ha anche spento rumors di stampa sulla proposta di transazione. "Non abbiamo comunicato nulla e se non abbiamo comunicato nulla non c'è nulla", ha detto categorico Cairo.Su"c'è molto interesse, ma da parte mia" - ha risposto Cairo a chi gli chiedeva se avesse ricevuto offerte per le due aziende risanate dall'editore in questi anni.