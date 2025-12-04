Francoforte tonica grazie all'Auto. Piazza Affari piatta con debolezza banche

Euro / dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Stellantis

Interpump

STMicroelectronics

Saipem

Banca MPS

Italgas

Mediobanca

Banco BPM

Avio

Comer Industries

Fincantieri

WIIT

RCS

LU-VE Group

doValue

Banca Ifis

(Teleborsa) -, in particolare tra le aziende esposte al mercato statunitense, sostenute dalle attese di una ripresa del settore automotive dopo la recente revisione degli standard sulle emissioni annunciata dal presidente americano. "Riteniamo che la procedura per la modifica andrà a buon fine, permettendo alle case automobilistiche di risparmiare costi di R&D, evitando il rischio di penali nel caso di mancato rispetto delle regole e probabilmente riuscendo a limitare rincari dei prezzi delle auto", commenta Equita. LaSul, ina ottobre il volume delle vendite al dettaglio è rimasto invariato su base mensile, come da attese, confermando la cautela delle famiglie che stanno mantenendo un eleva totasso di risparmio. Negli Stati Uniti il report Challenger di novembre ha mostrato un calo degli annunci di licenziamento rispetto a ottobre, risultando tutto sommato coerente con le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione del 29 novembre, scese a 191 mila da 218 mila.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,167. L'è sostanzialmente stabile su 4.204,7 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 59,05 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +77 punti base, con ilche si posiziona al 3,47%.in luce, con un ampio progresso dello 0,90%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, eavanza dello 0,48%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 43.420 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 46.086 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); come pure, in rialzo il(+1,01%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,80%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,54%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,00%.avanza del 2,08%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.scende dell'1,55%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,31%.Tra i(+7,68%),(+6,67%),(+3,79%) e(+3,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,16%. Calo deciso per, che segna un -2,15%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,12%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.