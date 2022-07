Banca Mediolanum, S&P assegna rating BBB/A-2 con outlook positivo

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato il(rispettivamente a lungo e breve termine), big italiano del risparmio gestito. L'agenzia di rating internazionale sottolinea che la banca beneficia di un, con una rete consolidata nel settore italiano del wealth management. Inoltre, è significativamente meno esposta rispetto alle banche commerciali nazionali all'elevato rischio di credito che S&P riscontra in Italia, e vanta una solida esperienza nella gestione efficace dei rischi operativi e reputazionali.S&P prevede unsenza considerare i benefici delle commissioni di performance, che hanno contribuito all'utile record della banca nel 2021. Ciò si confronta con la redditività ricorrente di circa il 5% che si attende in media per il settore bancario in Italia ed è ancora significativamente superiore alla media del settore bancario europeo.L'riflette la possibilità che i rating aumentino nel caso di une se S&P conclude che le banche italiane sono esposte a rischi economici ridotti e, ancora, che il merito creditizio di Banca Mediolanum si è rafforzato.