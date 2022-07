LU-VE Group

(Teleborsa) - Primo semestre in forte crescita perin termini di fatturato.I risultati al 30 giugno 2022 evidenziano unche raggiunge 311,2 milioni di euro in aumento del 38,6% rispetto al 30 giugno 2021. A parità di perimetro, il fatturato prodotti è cresciuto del 37%.Ilammonta a 200,8 milioni in aumento del 37,3% rispetto al 30 giugno 2021. A parità di perimetro, il portafoglio ordini è cresciuto del 24%.