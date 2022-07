Wall Street in rosso. Fed più aggressiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la borsa di Wall Street dopo chenel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di fine mese. A complicare le cose è anchecon i risultati sotto alle attese di JP Morgan e Morgan Stanley.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dell'1,23%, portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.759 punti. In lieve ribasso il(-0,61%); come pure, in discesa l'(-0,93%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,21%),(-2,53%) e(-2,38%).Tra i(+1,34%),(+1,14%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,52%.Crolla, con una flessione del 4,19%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,98%.Tra i(+2,97%),(+2,42%),(+1,77%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,82%.In perdita, che scende del 4,38%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,08 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,9%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)14:30: Empire State Index (atteso -2 punti; preced. -1,2 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,1%; preced. 2,8%).