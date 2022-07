FED, Bullard favorevole a tassi interesse al 3,75%-4% entro fine anno

(Teleborsa) - L'ulteriore accelerazione dell'inflazione statunitense nel mese di giugno, in crescita del 9,1% su base annuale al ritmo più elevato dal novembre 1981, giustifica un aumento dei tassi di interesse più forte del previsto da parte della FED. Lo ha detto, presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, indicando come"Ora", ha detto Bullard in un evento organizzato dall'European Economics & Financial Centre a Londra. In precedenza, ha sostenuto che i tassi di interesse dovessero finire il 2022 a circa il 3,5%. Bullard non ha chiarito se sosterrà un aumento di 75 punti base o 100 punti base al meeting di fine mese, anche se pochi giorni fa ha detto in un'intervista di essere favorevole a mantenere un aumento del tasso di 75 punti base."La FED deve reagire,nella seconda metà di quest'anno", ha affermato oggi. "L'inflazione si sta rivelando più ampia e persistente di quanto avremmo pensato anche 60 o 90 giorni fa", ha aggiunto.