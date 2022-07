Boeing prevede di consegnare quasi 20 mila aerei nei prossimi dieci anni

Boeing

(Teleborsa) - Nei prossimi due decenni laal netto dell'andamento del mercato russo. È quanto prevede, secondo cui le compagnie aeree a livello mondiale acquisiranno 41.170 nuovi velivoli, la metà dei quali in sostituzione di modelli vecchi e il 75% costituito da modelli a corridoio singolo.In generale, gli, prevedendo la ripresa del traffico aereo mondiale ai livelli pre-Covid dagli inizi del 2024. Le proiezioni sono state fornite in apertura del salone aerospaziale di Farnborough. Per quanto riguarda, nei prossimi dieci anni dagli stabilimenti di Seattle usciranno, numero in aumento escludendo il mercato russo.