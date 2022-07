Italmobiliare acquista SIDI Sport e continua ampliamento portafoglio

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha raggiunto un, società specializzata nella produzione e vendita di calzature per ciclismo e motociclismo. La società acquisita ha chiuso il 2021 con un fatturato di quasi 38 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 7 milioni di euro. Il 100% del capitale di SIDI Sport sarà rilevato a fronte di un, oltre alla cassa netta detenuta alla data del 31 agosto 2022. L'esecuzione del contratto è soggetta al completamento di una riorganizzazione societaria che prevede lo scorporo di alcuni immobili ed è"Con questa nuova operazione, Italmobiliare, in un settore caratterizzato da un alto tasso di crescita e con ulteriori potenzialità di sviluppo - ha commentato Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italmobiliare - La scelta di investire in SIDI è supportata dal valore di un brand apprezzato e vincente, dall'efficienza produttiva e dalle potenzialità per il futuro dell'azienda"."Per Italmobiliare questa nuova acquisizione è un ulteriore passo all'interno della nostrada accompagnare anche nello sviluppo globale", ha aggiunto.Italmobiliarenell'operazione da KPMG per la parte M&A, due diligence finanziaria, fiscale, legale e ESG, dallo studio Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali e da OC&C Strategy Consultants sugli aspetti strategici e di business. SIDI Sport è stata assistita nell'operazione da Banca Generali Private Divisione Wealth Management, Legalitax Studio Legale e Tributario, e dal dott. Alessandro Gallina, consulente storico della famiglia Signori.