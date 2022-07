Wall Street positiva in settimana densa di trimestrali

JPMorgan Chase

Morgan Stanley

Goldman Sachs

Bank of America

IBM

Johnson & Johnson

Netflix

Lockheed Martin

Tesla

United Airlines

Verizon

Goldman Sachs

Bank of America

Haleon

GSK

ADS Haleon

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni di consumo secondari

utilities

Goldman Sachs

Boeing

Chevron

American Express

Procter & Gamble

Merck

Coca Cola

IBM

JD.com

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Lucid

Nvidia

Seagen

Xcel Energy

American Electric Power

Constellation Energy

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano ad analizzare le. Dopo i risultati in chiaroscuro didella settimana scorsa, sono arrivati dati confortanti da, mentre ha deluso. Tra gli altri titoli sotto osservazione c'è, con il colosso dell'informatica che pubblicherà i risultati dopo la chiusura odierna dei mercati. Altre importanti società che pubblicheranno le trimestrali questa settimana sono:ha battuto le attese degli analisti sull'utile per azione, anche se i profitti sono risultati in netto calo. Le note positive arrivano dai ricavi netti significativamente più elevati inha deluso le aspettative e ha accusato un calo dei ricavi dell'investment banking, poichéè crollata dai livelli record dello scorso anno., nata dallo spin-off della divisione Consumer Healthcare di è sbarcata oggi sulla Borsa di Londra. Si prevede che le(ADS) inizieranno la negoziazione "normale" alla Borsa di New York (NYSE). Leinizieranno a essere negoziati su base "when-issued" dalla seduta odierna fino a giovedì 21 luglio 2022 incluso.La giornata odierna è priva di dati macroeconomici significativi. L'unico a essere diffuso è l'indice NAHB, pubblicato mensilmente dalla Associazione nazionale dei costruttori, che misura ladi nuove abitazioni., che mostra un guadagno dell'1,01% sul; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.895 punti. In denaro il(+1,02%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,63%),(+1,76%) e(+1,58%). Il settore, con il suo -0,88%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,42%),(+3,97%),(+2,56%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,53%),(+5,24%),(+4,47%) e(+4,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Indice NAHB (atteso 66 punti; preced. 67 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,25 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti).