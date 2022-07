Brillante Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, scambia in deciso rialzo il(+2,07%), che raggiunge i 31.715 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 3.923 punti.In netto miglioramento il(+2,84%); con analoga direzione, balza in alto l'(+2,33%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,96%),(+2,93%) e(+2,91%).Al top tra i(+5,44%),(+5,09%),(+4,96%) e(+4,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.Tra i(+7,69%),(+6,58%),(+5,79%) e(+5,52%).